Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var

Karpaz Yarımadası’nda gerçekleştirilen çalışma ile toplam 855 yeşil deniz kaplumbağası, 13 iribaşlı deniz kaplumbağası yuvası tespit edildiği belirtildi



Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 2021 yılı deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Karpaz Yarımadası’nda gerçekleştirilen çalışma ile toplam 855 yeşil deniz kaplumbağası, 13 iribaşlı deniz kaplumbağası yuvası tespit edildiği belirtildi.

Yapılan bilimsel çalışmalar, Akdeniz Deniz Kaplumbağası Yönetim Bölgesi’ndeki iribaşlı deniz kaplumbağası yuva sayısını 8.179, yeşil deniz kaplumbağası sayısını ise 2.204 olarak raporlandığı kaydedilen açıklamada, Karpaz’da tespit edilen yuvaların Akdeniz’de bulunan yuva sayısına oranları yeşil deniz kaplumbağası ve iri başlı deniz kaplumbağası için sırasıyla, yüzde 38.7 ve yüze 0,16 olarak hesaplandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Özellikle Karpaz Yarımadası’nın Akdeniz’de bulunan yeşil deniz kaplumbağası üreyen nüfusu için önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir (Taşkent Doğa Parkı Raporu-2021). 2020 yılında Karpaz’da tespit edilen yuva sayıları 1162 Chelonia mydas, 27 Caretta caretta olmuştu. 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Karşıyaka Kumsalı’nde 42 adet iribaşlı deniz kaplumbağası, 4 adet yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere toplam 46 yuva bulunmuştur. Bu yuvaların 3 tanesini su basmış, 10 yuva kısmi veya tamamen predasyona uğramıştır. Yuvaların 32’si olası bir su baskınına karşı taşınmıştır.

2020 yılında Karşıyaka kumsalı için 81 Caretta caretta, 3 Chelonia mydas yuvası kaydedilmişti. 2021 yılında, Alagadi ve Akdeniz kumsallarında, 1488 toplam yuva tespiti yapılmıştır. 582 Chelonia mydas, 782 Caretta caretta, 124’ünün hangi türe ait olduğu tayin edilememiştir. 2020 yılında aynı sahillerde (Alagadi ve Akdeniz) 455 yeşil kaplumbağa ve 241 Caretta caretta yuvası tespit edilmişti. Gazimağusa körfezi 2021 yılında 366 Caretta caretta, 2 Chelonia mydas yuvası kaydedilmiştir. 2020 yılında aynı sahilde 191 Caretta caretta yuvası tespit edilmişti.

