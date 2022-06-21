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Karnaval havasında çocuk şenliği

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Riverside Otel’de düzenlenen çocuk şenliği, adeta karnaval havasında gerçekleştirildi

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Karnaval havasında çocuk şenliği
Riverside Otel, geçtiğimiz cumartesi günü muhteşem bir çocuk şenliğine ev sahipliği yaptı.
Gün boyunca devam eden şenlik için adanın dört bir yanından yüzlerce kişi Riverside Otel’e akın etti.
Havuz başında özel olarak hazırlanan şişme zıpzıplar, dev maskotlar, havuz oyunları, animatörler, köpük partisi, DJ performansı gibi dolu dolu etkinliklerin yer aldığı şenlik, adeta karnaval havasında geçti.
Çocukların renkli ve eğlenceli bir gün geçirdiği etkinlikte aileler de çocuklarının heyecan ve coşkusuna ortak oldu.
Öte yandan Riverside Garden Otel Direktörü İnanç Özbirim başta olmak üzere Riverside Garden Otel’in yeni müdürü deneyimli turizmci Mert Bölükbaşı ve Riverside F&B Manager Hasan Karakelle de şenliğin kusursuz geçmesi için ekibiyle birlikte gün boyunca uğraş verdi.
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