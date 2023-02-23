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Kardeşlerin acı ortak kaderi

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Dikmen'de 23 Ocak tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve önceki akşam yaşamını yitiren Süleyman Soyutok, 2018 yılında sel felaketinde kız kardeşi Gaye Soyutok'u kaybetmişti

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Kardeşlerin acı ortak kaderi
Dikmen’de 23 Ocak tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 29 gün hayata tutunan Süleyman Soyutok, 2018 yılında sel felaketinde kız kardeşi Gaye Soyutok’u kaybetmişti. İki kardeşin benzer şekilde hayatını kaybetmesi ailenin yüreğini yaktı.
Ciklos mevkiinde 2018 yılı Aralık ayında sel sularına kapılan araçta yolcu olarak bulunan Gaye Soyutok günlerce aranmıştı ve cansız bedenine ulaşılmıştı. Kardeşlerin ortak acı kaderi Dikmen köyüne ateş düşürdü.
 
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