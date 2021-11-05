Karaoğlan’sız 15 yıl

Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesinde önemli katkısı olan dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit, 15’nci ölüm yıldönümünde anılıyor

Türkiye siyasetinde yarım asır geçiren, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörist elebaşının yakalanmasına kadar çok sayıda tarihi olayın baş aktörü olan eski Başbakan Bülent Ecevit, vefatının 15'nci yılında anılıyor.

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı hükümet, 20 Temmuz 1974'te "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirerek, Ada'ya barış getirmişti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın Başbakanı ve Baş Komutanı Bülent Ecevit’i 15’inci ölüm yıldönümünde, sevgi, saygı ve şükranla andı.

TMT Mücahitler Derneği’nin, yayınladığı mesaj şöyle;

“1974’de tarihi kararı veren Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı da saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Bugün varlığımızı ve özgürlüğümüzü 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sayesinde elde ettik ve bu devlete sahip olduk.

KKTC var oldukça Kıbrıs Türk’ünün Anavatan ve Ecevit’e olan vefa borcu devam edecektir. Ruhu Şad olsun”

Sönmezliler Ocağı da, Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesinde önemli katkısı olan dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevitin 15’nci ölüm yıldönümünde taziye mesajı yayımladı.

Sönmezliler Ocağı As Başkanı Adnan Işıman tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs’ta Rum ve Yunan mezaliminin başladığı günlerden itibaren adada hüküm sürmekte olan ve her geçen gün büyüyerek Kıbrıs Türkü için adayı yaşanılamaz hale sokan Rum ve Yunan işkencelerinin, ancak adaya garantör devlet konumundaki anavatan Türkiye’nin müdahalesiyle sona ulaşacağı inancını taşıyan Kıbrıs Türkü, nihayet 20 Temmuz 1974 sabahı bu inancının ve güveninin boşuna olmadığını yaşayarak gördü.

15 Temmuz sabahı adanın tamamen Yunanistan’a ilhak edilmesini amaçlayan EOKA ve Cuntanın başlattığı darbe karşısında anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız duramazdı. Başbakan Bülent Ecevit hükümeti adaya çıkarma yapmaktan başka çare olmadığının bilinciyle 20 Temmuz 1974 sabahı Türk ordusu Barış Harekatı’nı başlattı.

İşte Kıbrıs Türkünün yok olmanın eşiğinden kurtaran harekatın kararını alan hükümetin Başbakanı büyük devlet adamı Bülent Ecevit’i 15 yıl önce, 5 Kasım 2006 tarihinde kaybettik.

Türk siyasetinin Karaoğlan’ı değerli insan Bülent Ecevit ve bugün hayatta olmayan, Kıbrıs’a çıkarma kararına katkı koyan diğer devlet büyüklerine Tanrıdan rahmet diler Sönmezler camiası olarak taziyelerimizi sunarız.”

