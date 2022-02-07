"Karantinadan çıktığım gün Surlariçine gideceğim"

Kovid 19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Tatar, öksürüğünün azaldığını ve sesinin daha iyi olduğunu ifade ederek, karantinadan çıktığı ilk gün, bir kahvede oturup vatandaşla sohbet etmek en büyük temennisi olduğunu söyledi



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olduğunu belirterek, "Karantinadan çıktığım ilk gün, bir kahvede oturup vatandaşla sohbet etmek en büyük temennimdir. Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bunu yapacağım." dedi.

Kovid-19 testi 2 Şubat'ta pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Tatar, karantina sürecinde yaşadıkları, devam eden çalışmaları ve güncel konulara ilişkin çevrim içi olarak AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, geçen hafta Türkiye ziyaretinden sonra testinin negatif çıktığını ancak bir gün sonrasında grip olduğundan dolayı bir test daha yaptırdığını, bunun pozitif çıkmasıyla izole olduğu anlattı.

"ŞAHSEN SAĞLIĞIMA DİKKAT EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Halkla buluşmuyorum çünkü izoleyim. Bazı sağlık çalışanları benimle ilgileniyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Şahsen sağlığıma dikkat ediyorum, her sabah yürüyüşlerimi yapıyorum. Kendimi de sağlıklı tutmaya çalışıyorum. İnsanın işini iyi yapabilmesi ve örnek bir kişi olabilmesi için yaşamını iyi yönetmesi gerekir. Halk adamı olmak, sadece söylemde değil. Halka da örnek olacaksınız. Halk sizi izliyor, Cumhurbaşkanı olarak gündemdesiniz."

Tatar, sağlıklı ve aşılı olduğu için Kovid-19 sürecini çok sıkıntı yaşamadan geçirdiğini belirtti.

Öksürüğünün azaldığını ve sesinin daha iyi olduğunu ifade eden Tatar, bugün ve yarın test yaptırmayı planladığını kaydetti.

Tatar, iki testin de art arda negatif çıkmasının ardından normal yaşamına dönebileceğini söyledi.

Belli başlı birkaç ilacı kullandığını belirten Tatar, hastalığı gribal enfeksiyon şeklinde hafif olarak geçirdiğini, kronik bir hastalığının olmamasının da bunda etkili olduğunu kaydetti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM ve AB'den yetkililer, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlar ve milletvekilleri ile çok sayıda kişinin kendisini aradığını ve "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktardı.

Mart ayı itibarıyla salgın sürecinin hafifleyebileceğini belirten Tatar, Kovid-19'un Omicron varyantından sonra yeni bir varyant çıkacak olsa dahi, onun daha hafif geçmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Tatar, Türkiye ziyareti sonrası eşi Sibel Tatar ile aynı ortamda bulunmasına rağmen eşinin testlerinin negatif çıktığını ancak yakın ekibinden bazılarının testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye ziyaretimiz iki gündü, biz bu virüsü Türkiye'ye gitmeden önce de almış olabiliriz. Öyle bir şey ki nerede kaptığın belli değil. Virüsü Türkiye'de (Kayseri ve Ankara'da) aldım diye bir şey söyleyemem. Kayseri'de buluştuğum kişilerin virüse yakalandığını da duymadım." dedi.

"KARANTİNADAN ÇIKTIĞIM İLK GÜN, BİR KAHVEDE VATANDAŞLA SOHBET ETMEK EN BÜYÜK TEMENNİM"

Salgın sürecinin devam ettiğini belirten Tatar, dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, "Halkla olan temasımı bu hafta mecburen durdurdum, o beni biraz üzdü ama cep telefonu marifetiyle yine her yerdeyim. Kovid-19 buna engel değil. Sabah yürüyüşlerindeki fotoğraflar hariç, diğer noktalarda cep telefonu sayesinde temaslarımı sürdürdüm. Yıllardır ilk kez halkla bu kadar gün temasım olmadı. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Karantinadan çıktığım ilk gün, bir kahvede oturup vatandaşla sohbet etmek en büyük temennimdir. Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bunu yapacağım." ifadelerini kullandı.





