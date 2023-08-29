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Karanfil'den Zafer Bayramı mesajı...

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Karanfil'den Zafer Bayramı mesajı...
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Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, 30 Ağustos’un tarihte Kıbrıs Türkü’ne de örnek olduğunu belirtti.


Karanfil, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Karanfil mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Türk Milletinin, her karışında bedel ödediği bu topraklarda, nice fedakârlıklarla verdiği istiklal mücadelesinin ardından zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos tarihi; Kahraman Türk Ordusunun ve Aziz Türk Milletinin şanlı tarihine altın bir sayfa daha açmıştır.
Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutluyorum.”
 
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