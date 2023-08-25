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“Kara para sorunu güneyden uzaklaştı, KKTC’ye girdi”

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“Kara para sorunu güneyden uzaklaştı, KKTC’ye girdi”
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İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq, kara para sorunun güneyden uzaklaştığını ancak Kıbrıs’ın kuzeyine girdiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bu konuda Rusya’ya yaptırım uygulanmasına rıza gösterdiğini ancak ‘KKTC’de sorun olduğunu söyledi.
Kara para işine karışan kişilerin Güney Kıbrıs’tan önemli ölçüde uzaklaştırıldığını belirterek Güney’de “bazı gölge finans uygulamaları” ile ilgili bazı soru işaretlerinin temizlendiğini, Rum ekonomisinin artık daha sağlıklı olduğunu söyleyen Siddiq, “sorun artık Kuzey’de de var ve bu bizim için bir zorluktur” iddiasında bulundu.
Siddiq “Kuzey’deki makamlar” diye nitelediği KKTC’yi tanımamalarına rağmen, bu faaliyetlerinin Rum yönetimine ve bölgeye olumsuz etkileri olmaması için KKTC makamları ile iş birliği yaptıklarını belirtti.
 
 
 
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