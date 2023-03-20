Kar gibi dolu yağdı

Ülke genelinde dün sabah saatlerinden itibaren kötü hava koşulları etkili oldu.
Bazı bölgeler sağanak yağmurların etkisi altında kalırken, bazı bölgelerde ise yoğun dolu yağışları meydana geldi.
Yoğun dolu yağışlarının yaşandığı bölgelerden biri olan Akdoğan’da yollar beyaza büründü.
Bölgedeki vatandaşlar tatarından kameralara yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgili gördü.
Öte yandan yağmur nedeniyle birçok bölgedeki yollarda biriken sular, zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu.
Sağanak yağış sebebiyle bazı yollar sular altında kalırken araç sürücüleri su dolu yollardan geçmekte zorluk yaşadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.