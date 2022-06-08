Kantara Gençlik Kamplarına online başvurular 20 Haziran’da başlayacak

Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kamplarına online başvuruların 20 Haziran'da başlayacağını duyurdu

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, başvurular, “kamp.genclik.gov.ct.tr” adresinden yapılacak ve onayın alınmasının ardından kamp ücreti olan 300 TL sitenin yönlendirmesi ile online olarak ödenecek.

Başvurulara geri dönüş, girilecek e-mail adresi ve cep telefonu numaraları üzerinden yapılacak.

-Eren

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, dünyayı sarsan Covid-19 virüsü nedeniyle 2 yıldır yapılamayan kampların, bu yıl yeniden yapılacağını ve gençlerin Kantara Gençlik Kampı’na yeniden kavuşacağını söyledi.

Fiziki, eğitim, sağlık ve güvenlik açısından daire olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Eren, gençlerin yazı doyasıya geçireceklerini belirtti.

Kayıtların adil bir şekilde online yapılacağını kaydeden Eren, kampların her dönem 6 gün şeklinde düzenlendiğini ifade etti. Eren, yaz boyunca her dönem Kantara’da gençleri ziyaret edeceğini de belirtti.



