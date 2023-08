Kanlı: “Süleyman Ergüçlü unutulmayacak”

Kıbrıs Medya Grubu Genel Koordinatörü, Genel Yayın Yönetmeni Özer Kanlı, gazeteci Süleyman Ergüçlü'nün vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, bu kaybın sadece Kıbrıs Türk medyası için değil Kıbrıs Türk halkı için de önemli olduğunu kaydetti.

Ergüçlü’nün unutulmayacağını, Kıbrıs Türk basın tarihindeki müstesna yerini her zaman koruyacağını ifade eden Kanlı, Ergüçlü’nün her kesimle diyalog geliştirmeyi, kaynaşmayı başaran bir isim olduğunu da belirtti.

Kanlı, mesajında şunları da kaydetti:

“Süleyman Ergüçlü daha işin başından Kıbrıs gazetesinin yazı işleri kadrosunun en tepesinde önemli görevler üstlenerek sağlanan başarının mimarlarından, uygulayıcılarından biri oldu.

Ergüçlü sadece Kıbrıs gazetesine değil Televizyon Haber Amiri ve Yönetim Kurulu üyesi olarak yıllarca görev yaptığı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na ve Gazeteciler Birliği’ne de çok değerli hizmetler verdi. Herkesle, her kesimle diyaloglar geliştirmeyi , kaynaşmayı başaran Süleyman Ergüçlü’nün vefatı Kıbrıs Türk medyasının olduğu kadar Kıbrıs Türk halkının da önemli bir kaybıdır. Ergüçlü unutulmayacak ve mutlaka Kıbrıs Türk basın tarihindeki müstesna yerini alacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet yaslı ailesi, sevenleri, dost ve arkadaşları ile Kıbrıs Türk medyasına başsağlığı dileriz.”