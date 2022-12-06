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Kan aranıyor

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Kan aranıyor
Yarın ameliyat olacak olan Emel Erksu için AB RH - kana ihtiyaç vardır.
Kan bankasına kan verebilecek olan arkadaşlar varsa lütfen 0533 824 10 11 numaralı telefondan ulaşmaları rica olunur.
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