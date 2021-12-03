Kan aranıyor

Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyat olacak Musafa Taşpınar için Pazartesi gününe kadar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankasına verilmek üzere, 4 ünite A rh (+) kana ihtiyaç vardır.

Kan verecek olanların;

Son doz aşılarını en az 15 gün önce yapmış olmaları veya Covid-19 hastalığı geçirenlerin negatife dönmüş olmalarından itibaren en az 1 ay geçmiş olması gerekmektedir.

İrtibat: Ahmet Mahirel

İrtibat no: 0 (542) 882 88 08

