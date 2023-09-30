Kamuya üç istihdam daha

Hükümet, kamuya üç sözleşmeli personel daha istihdam etti. İstihdam edilen personeller arasında Halkın Partisi’nden istifa edip, UBP’ye transfer olan eski Milletvekilli Hasan Büyükoğlu’nun oğlu Berk Büyükoğlu da bulunuyor

UBP-DP-YDP Hükümeti, kamuya 3 sözleşmeli personel istihdam etti. Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan istihdam Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamuya 1 yıl süre ile istihdam edilen personeller arasında Halkın Partisi’nden istifa edip, UBP’ye transfer olan eski Milletvekilli, Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu’nun oğlu Berk Büyükoğlu ile Melis Menent ve Özgür Yeleğen adlı kişiler bulunuyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CTP mileltvekili Devrim Barçın şöyle dedi:

"İhtiyaç dışı 3 sözleşmeli personel istihdamı daha yaptılar.

Maliye Bakanlığı'daki istihdam ise bunun en büyük ıspatıdır.

Torpilli UBP'liler geçici işçi yerine sözleşmeli olarak daha yüksek maaş ile istihdam ediliyorlar.

Bu ihtiyaç dışı istihdamlar yarın iktidara geldiğimizde sakın bize iş güvencesi demesinler çünkü herkes kendi kararlarının bedelini ödeyecektir."

