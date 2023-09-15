Kamuda tek mesai düzenlemesi Pazartesi yürürlüğe giriyor. Buna göre, kamuda yıl boyunca, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.
Haftalık 39 saat çalışma süresi olan tek mesai sistemine geçilmeden önce kamuda çalışma süresi, yaz mesaisinde haftada 35, kış mesaisinde haftada 40 saatti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.