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Kamuda tek mesai düzenlemesi Pazartesi yürürlüğe giriyor

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Kamuda tek mesai düzenlemesi Pazartesi yürürlüğe giriyor
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Kamuda tek mesai düzenlemesi Pazartesi yürürlüğe giriyor. Buna göre, kamuda yıl boyunca, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.
Haftalık 39 saat çalışma süresi olan tek mesai sistemine geçilmeden önce kamuda çalışma süresi, yaz mesaisinde haftada 35, kış mesaisinde haftada 40 saatti.
 
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