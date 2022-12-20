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Kamuda örgütlü sendikalar hükümete yarın mesai bitimine kadar süre tanıdı

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Kamuda örgütlü sendikalar: “Görüşme talebimize yarın mesai bitimine kadar yanıt verilmezse, grev ve eylemlerin sorumlusu hükümet olacaktır”

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Kamuda örgütlü sendikalar hükümete yarın mesai bitimine kadar süre tanıdı
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Kamuda örgütlü sendikalar, hükümete çağrıda bulunarak, yapmış oldukları görüşme taleplerine yarın mesai bitimine kadar yanıt verilmediği takdirde, başlatacakları grev ve eylemlerin sorumlusunun hükümet olacağını kaydetti.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve vergi dilimleri ile kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi konuları ile ilgili görüşme taleplerine "bugüne kadar yanıt verilmediği" ifade edildi.


Açıklamada, hükümete yarın mesai bitimine kadar süre tanıdıkları kaydedildi.

Açıklamaya imza atan sendikalar şu şekilde:

“KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KOOP-SEN, MALİYE-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR SEN, KAMU-SEN”
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