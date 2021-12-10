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Kamuda örgütlü 3 sendika “Yoksullaşmaya Hayır” sloganıyla yürüyüş yapıyor

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Kamuda örgütlü 3 sendika “Yoksullaşmaya Hayır” sloganıyla yürüyüş yapıyor
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Kamuda örgütlü 3 sendika, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından dolayı, “giderek yoksullaşan halkın sorunlarına dikkat çekmek için” Girne Boğaz’dan Meclis önüne yürüyüş yapıyor.

“Yoksullaşmaya Hayır” sloganıyla pandemi kuralları çerçevesinde yapılan yürüyüş, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) yönetim kurulları düzeyinde gerçekleştiriliyor.

Sloganların atılıp, şarkıların da söylendiği yürüyüşe, zaman zaman araçlar da korna çalarak, destek veriyor.

Eylemciler, yürüyüşte “Yoksullaşmaya Hayır” yazan tişörtler giyiyor.

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