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Kamu Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı başvuru kabulü başladı

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Kamu Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı başvuru kabulü başladı
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Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Kamu Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı başvuru kabulü 30 Aralık'ta sona eriyor.
KHK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamu Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı için başvuru kabulüne başlandığı ve sınavlara katılmak isteyen adaylara son başvuru tarihinin 30 Aralık olduğu, bu tarihten sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyeceği hatırlatıldı.
KHK, 14 ve 15 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak sınavlara başvurmak isteyen adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu resmi web sayfasında (https://khk.gov.ct.tr) yer alan “Online Başvuru” kısmından veya https://basvuru.khk.gov.ct.tr adresinden başvuru yapabileceğini, ayrıca adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu resmi web sayfasında yer alan (https://khk.gov.ct.tr) “Online Randevu Sisteminden” randevu aldıktan sonra şahsen veya bir yakını aracılığı ile başvuru için gerekli belgeler ile birlikte komisyona müracaat edebieceğini kaydetti.
 
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