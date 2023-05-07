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Kamu-Sen: “Meclis, sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı adımlar atmalı”

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Kamu-Sen: “Meclis, sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı adımlar atmalı”
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu- Sen), sağlık çalışanlarına yönelik son zamanda gerçekleşen saldırılara dikkat çekerek, Meclis’in hekimleri ve sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı adımlar atması gerektiğini belirtti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde üroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Sadrettin Tuğcu’nun uğradığı bıçaklı saldırıyı kınayarak, polis, savcılık ve diğer yetkililere “Sağlık çalışanlarına, değerli hekimlerimize bu tutumda bulunan en ağır cezayı almalı” çağrısı yaptı
Atan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Çok değil, geçtiğimiz haftalarda sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara karşı uyarıda bulunarak yetkilileri göreve davet ettik. Mehmetçik Sağlık Merkezi çalışanlarımız saldırıya uğramıştı, bu yaşananlar son olsun diyerek hükümete ve yetkililere seslendik. Çok değil 10 gün sonrasında ise bir başka hekimimiz saldırıya uğradı. Meclis bir an önce hekimlerimizi ve diğer sağlık çalışanlarımızı yasalarla koruyacak ve caydırıcı ceza verilmesi konusunda adımlar atmalı. İvedi bir şekilde gerekli önlemler alınmadığı takdir de bu yaşanan saldırı son olmayacak. Sağlık çalışanlarımız hayat kurtarırken canlarıyla bedel ödemeden ivedi bir şekilde önlemler alınmalı. Doktorumuza yapılan hunharca saldırıyı bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna duyuyor, Dr. Tuğcu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” 
 
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