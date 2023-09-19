“Kamu personeli suçları arttı”

Başsavcı Sarper Altıncık, kamu personeli suçlarının arttığına işaret ederek, caydırıcı ve etkin cezaların caydırıcılık açısından önemli olduğunu vurguladı

Başsavcı Sarper Altıncık, yeni adli yılın açılışında, 2023 yılının yoğun geçtiğini ifade etti, Başsavcılık tarafından 925 ağır ceza, 71 binden fazla trafik, 41 anayasa, 634 idari, binden fazla hukuk davası yürütüldüğünü kaydetti.

Yoğun bir iş yükü altında olan Başsavcılığın personel araç ve altyapı sorunu olduğunu ifade eden Altıncık, trafik uyuşturucu cinsel taciz davalarının arttığını, özellikle cinsel tacizlerde yaşı küçük mağdurlarla ilgili Şahadet yasasında değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Hukuk devleti KKTC mahkemelerinin, başsavcılığın çalışma disiplinini anlatan Altıncık, KKTC halkı adına yasaları yapma yetkisi olan meclisin yasaları güncellemesinin önemine vurgu yaptı.

Kamu personeli suçlarının arttığına işaret eden Altıncık, caydırıcı ve etkin cezaların caydırıcılık açısından önemli olduğuna işaret etti.

Disiplin açısından da yasanın öngördüğü cezaların verilmesi gerektiğini belirten Altıncık, Yolsuzlukla mücadelede ise denetime işaret etti, “Yapanın yanına kalmaması” için Başsavcılığın yasalar çerçevesinde görevini yaptığını kaydetti.

Devletin sadece ceza değil, topluma kazandırmak gibi de bir görevi olduğunu ifade eden Altıncık, ıslah olmadan tahliye olan kişilerin yine suç işleyebileceğine dikkat çekti.

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün yeterli olmadığını da ifade eden Altıncık, uygulamanın yanlışlığına işaret etti, bir nevi “af” olarak nitelendirilen tüzüğün, mahkeme kararları üzerine çıkamayacağına vurgu yaptı.

Yetkileri kullanan kişilerin hizmet içi eğitim ve liyakatla atanmasının önemine işaret eden Altıncık, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

