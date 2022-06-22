banner762
banner815
Mağusa lağım kokusuna teslim
Mağusa lağım kokusuna teslim
12 0
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
9 0
 
Şampiyon Lefkoşa Karması
Şampiyon Lefkoşa Karması
25 0
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
15 0
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
31 0
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
19 0
16 0
banner797
banner854

Kamu çalışanlarının ek mesai ödenekleri 5 aydır ödenmiyor

banner476

KTAMS, kamu çalışanlarının ek mesai ödeneklerinin 5 aydır ödenmemesini kınadı

banner825
Kamu çalışanlarının ek mesai ödenekleri 5 aydır ödenmiyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Anayasa’nın 49.maddesinin “Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır” demesine ve Kamu Görevlileri Yasası’nın ek mesai ödeneklerinin takip eden ayda ödenmesini emretmesine rağmen, kamu çalışanlarının ek mesai ödeneklerinin beş aydır ödenmemesini kınadı.

Begihan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışanları yasal haklarını almak için eylem yapmak zorunda bırakan hükümeti şiddetle kınayarak, “Yaşanacak her türlü olumsuzluğun sorumlusunun kendileri olacağını  ve eylemimizin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini vurgularız” dedi.

Sendikalarıyla Maliye Bakanlığı’nın yaptığı görüşmelerde defalarca ek mesai ödemeleriyle ilgili takvimlendirme yapılmasına rağmen bakanlığın hiçbir zaman sözünde durmadığını, ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek ödemelerin yapılmadığını ifade eden Bengihan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Personel ihtiyacı olan yerlere gerekli istihdamları yapmayan ve zorunlu olarak ek mesai çalıştırılan personele emeklerinin karşılığını ödemeyen hükümet; yandaşlarını memnun etmek için müdür, müsteşar, danışman atamalarına, hatta çocukları yurtdışında eğitim görenleri çocuklarının yanına göndermek için 4700 Euro maaşla ateşelik dağıtmaya kaynak bulmaktadır.

Çalışanların emeğinin karşılığı ödenmezken diğer yandan bütçeye milyarlarca liralık ek külfet getiren partizanca atamalarda sınır tanımayan bir hükümet karşısında çalışanların haklarını almak adına sendikalarımızın başlatmış olduğu ek mesaiye kalmama eylemine, eylem  birlikteliğe destek olmak adına  Meclis çalışanları  da katılmıştır. Saat 10.00’da başlaması gereken Meclis Genel Kurulu çoğu kere 12.00’de toplandığı için çalışmalar mesai saatleri dışına sarkmakta, meclis stenografları kimi zaman sabahlara kadar çalışmak zorunda kalmaktadır. 

Tüm bu gerçekler ortada iken bazı basın mensuplarının Meclis çalışanlarını küçük düşürücü, sorumlu gazetecilik anlayışı ile bağdaşmayan açıklamaları kabul edilemez.  Yasal eylem hakkını kullanan çalışanlarımızın emeğinin değersizleştirilmesine yönelik bu tür hareketlere karşı sendikalarımız sessiz kalmayacak.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.