Kamran Aziz’in hayatı belgesel oldu

Kadın Öyküleri Derneği’nin belgeseller serisine Kamran Aziz de eklendi

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Kıbrıs’ta hayata değer katan kadınların hikâyelerinin anlatıldığı belgeseller serisine eczacı, besteci, söz yazarı, müzik öğretmeni ve icracısı Kamran Aziz belgeseli ile devam etti.Asbank sponsorluğunda hazırlanan belgesel gösterimi Lefkoşa AKM’de Cuma akşamı yapıldı.Gecede konuşmalar yapıldı, Ayşe Karaca’nın eşliğinde Kamran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” ve “Kıbrısım” şarkıları seyircilerin de katılımıyla söylendi ve belgesel gösterimi yapıldı.Gecede, katkılarından dolayı Asbank Genel Müdürü Karip’e KÖDER Başkanı Şenay Ekingen tarafından kutsal kadın ağaç temalı bir seramik heykeli takdim edildi.KÖDER Başkanı Şenay Ekingen “Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmayı, hayatımıza değer katan kadınları genç kuşaklara tanıtma ve onların da kendi değerlerine sahip çıkmasını sağlamayı ve toplumsal hafızaya katkı koyacak projeler yapmayı amaçlıyoruz” dedi.Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ise hayata değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, belgeseller hazırlamak, yazıya dökmek ve kitaplaştırmak amacıyla başlatılan çalışmaların bir parçası olmanın Asbank için gurur verici olduğunu ifade etti. Karip, Asbank olarak sosyal yaşamda, iş hayatında, ekonomide ve hayatın her alanında kadının güçlü bir yer edinebilmesinin destekçisi olmaya ve bu tür projelere de katkı koymaya devam edeceklerini dile getirdi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, KÖDER’i başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.Aile adına konuşan Tomris Güven, teyzesi Kamran Aziz’in sevgi dolu, çok neşeli, enerji dolu, hayvansever, çocuksever, insansever, doğasever, yurtsever, müziksever ve müzik üreten çok değerli bir insan olduğunu kaydetti.Sibel Siber ise hep güzelliklerle anılan, etrafına ve topluma hep güzellikleri yansıtan değerli Kamran Aziz sayesinde güzel bir etkinlik yaşandığını dile getirerek, belgeseli hazırlayarak topluma sunan KÖDER’i tebrik etti.