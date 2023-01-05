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Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat'a ertelendi

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Kalkınma Bankası, 2019, 2020, 2021 yıllarına ait 26., 27. ve 28. Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Şubat’a ertelendi.

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Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat'a ertelendi
Kalkınma Bankası, 2019, 2020, 2021 yıllarına ait 26., 27. ve 28. Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Şubat’a ertelendi.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki’nin verdiği bilgiye göre, yarın gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul, Kalkınma Bankası’nda 3 Şubat Cuma günü saat 10.00’da başlayacak.
Genel kurulun gündeminde, “yönetim kurulu raporu sunulacak, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilanço, kar zarar hesaplarının ve denetçiler raporunun okunup tezekkür edilmesi, kar dağıtımının karara bağlanması, yönetim kurulunda 'B' hisselerini temsil edecek olan bir üyenin 'B' hissedarları arasından seçilmesi, denetleme kurulu üyelerinin atanması ve dilek temenniler” yer alıyor.
 
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