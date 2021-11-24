Kalavaç’ta bulunan mermi düşmedi, oraya taşındı

Kalavaç köyünde öğleden sonra ‘havan mermisi’ düştüğü yönünde yayınladığımız haber üzerine yapılan incelemeler sonucunda bu merminin havan mermisi değil tank topu eğitim mermisi olduğu ve buraya taşındığı tespit edildi.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğleden sonra haber sitelerine düşen bu haber üzerine olay yerine gidilerek yapılan incelemede burada bulunan merminin havan mermisi değil tank topu eğitim mermisi olduğu ve bu merminin oraya düşmesinin imkansız olduğu belirtildi.Yapılan açıklamada Beyköy Atış Alanı’nda yapılan eğitim atışlarının bulunduğu atış alanı ile tank topu mermisinin bulunduğu Kalavaç köyünün yaklaşık 2,5 km batısında olduğunu ve bu merminin oraya atılmasının imkansız olduğu vurgulandı. Yapılan eğitim atışlarında hiçbir zaman o bölgeye nişan alınmadığına dikkat çekilerek, burada bulunan merminin yönüne bakıldığı zaman buraya atılmadığının açıkça ortada olunduğu kaydedildi. Merminin bulunduğu şekile bakıldığında doğu-batı istikametinde burada olduğu ancak eğitim sırasında atışların güney-kuzey istikametinde yapıldığı için merminin de güney-kuzey istikametinde olması gerektiğinin altı çizildi.Bu arada bulunan eğitim mermisinin patlamış bir eğitim mermisi olduğu ve buraya birileri tarafından taşınarak bırakıldığı vurgulandı.Merminin atış alanı ile Kalavaç köyü arasında 2,5 kilometreye yakın bir fark olduğu bildirildi