Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

İslam aleminde, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı, "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi yarın gece idrak edilecek.

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Kadir Gecesi'nin Kur-an'ı Kerim'in insanlıkla buluştuğu, adeta insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, insanlığın ufkunu aydınlatan gece olduğunu kaydetti.

17 Nisan Pazartesi gününü salı gününe bağlayan gecenin mübarek Kadir Gecesi olduğuna işaret eden İnik, “Kadir Gecesi, varlıkların en üstünü olarak insanlığın şerefini yücelten. iyilikle kötülüğün ayrıldığı hüküm gecesidir” dedi.

İnik yaptığı yazılı açıklamada, rahmet ve mağfiret ayı olan, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İnik, “Kur'an, insanın zulme uğradığı, mazlumların hak arama yollarının bulunmadığı, insani ve ahlaki değerlerin fütursuzca çiğnendiği, zorbalık ve vahşetin hüküm sürdüğü bir dönemde; insanlığın ufkunda bir ışık gibi belirmiş, getirdiği ahlâk ve erdem ilkeleriyle her türlü insanlık dışı uygulamalara son vermiştir. İnsana gerçek değerini bahşetmiş ve onu layık olduğu seviyeye yükseltmiştir" ifadelerini kullandı.

Feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin arınma ve bağışlanma fırsatı sunduğu ifade eden İnik, Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı Kadir Gecesi'nin, tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir gece olduğunu vurguladı

İnik, "Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği evrensel ilkelerin tüm insanlığı kuşatması, maddî-manevi bütün sıkıntılarımıza, bunalan ruhlarımıza, daralan kalplerimize bu gecenin bir şifa olması duası ile halkımızın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesi'ni kutlar, huzur, güven ve barış içinde Ramazan Bayramı’na kavuşmayı, yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

