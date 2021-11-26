“Kadına şiddete karşı üzerimize düşeni yapmalıyız”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.



Ahmet Savaşan, “kadına yönelik şiddetin önlenmesi için biz erkekler üzerimize düşeni yapmalıyız…” ifadelerini kullandı.

Ahmet Savaşan, mesajının devamında ise şunları söyledi:

Kadına yönelik şiddetin altında yatan asıl unsur eşitsizlikten ve geleneksel tutumdan kaynaklanıyor.

MÜCADELE İÇİN İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR…

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması, kadınlara, kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi alanlarında var olan eksikliklerin gerçekçi bir bakış açısıyla tespit edilerek, bunların en kısa sürede giderilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi ancak sivil toplum kuruluşlarının, kadın örgütlerinin, kamu kurumlarının ve üniversitelerin etkin iş birliği ile mümkün olabilir.

BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAKTA KARARLIYIM…

Daha güçlü bireyler yetiştirmek ve kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda daha duyarlı bir toplum yapısına ulaşmak için hep birlikte çalışmalıyız. Hayat arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız, kadınlar, bu toplumun yarısını oluşturan erkeklerle aynı haklara sahip olması çağdaşlığın bir gerekliliğidir. Bu düşüncelerle; kadına yönelik şiddete ortak olmayacağımızı, seyirci kalmayacağımızı, kadına karşı şiddetle mücadelede, erkekler olarak üzerimize düşen görevi yapmakta karlı olduğumuzu haykırmalıyız. Ben bu konuda üzerime düşeni yapmakta kararlıyım…

BU GÜNÜN GERÇEK BİR FARKINDALIK OLUŞTURMASINI TEMENNİ EDİYORUM…

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, ülkemizde de gerçek bir farkındalık oluşturmasını temenni ediyor; bütün kadınlarımızın şiddete maruz kalmayacakları bir dünyada yaşamalarını diliyorum.



