Kadın ve çocukların korunmasına yönelik eksikliklere dikkat çekildi

Bazı sivil toplum örgütü ve siyasi partiler, kadın ve çocukların korunmasına yönelik eksikliklere dikkat çekmek için Helin Reessur cinayet zanlısının çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenledi.

-Açıklamada eksikliklere dikkat çekildi

Bazı sivil toplum örgütü ve siyasi partiler, kadın ve çocukların korunmasına yönelik eksikliklere dikkat çekmek için Helin Reessur cinayet zanlısının çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenledi.Eylemde Mağusa Kadın Merkezi Derneği Başkanı Sıdıka Özdoğan tarafından ortak basın açıklaması okundu.Eyleme 22 sivil toplum ve siyasi örgüt destek verdi.Açıklamada, kadın cinayetlerinin politik olduğu ve devletin kadın ve çocukların korunması için üzerine düşen görevleri yerine getirmediği iddia edildi. Devlet ve yargı organının kadın ve çocukların korunması için üzerine düşen ve ivedi olan görevler bulunduğu belirtildi.Öldürülen kız çocuğunun kendine güvenen, güçlü biri olduğunu ancak gücünün kendini korumaya yeterli olmadığı kaydedildi.Açıklamada, çocukların yaşadığı sorunları önceden tespit edebilmek ve olası tehlikelerden korunmalarını sağlamak için çocuk izlem merkezleri kurulması gerektiği belirtildi.Sosyal hizmetlerin yetersiz olduğuna işaret edilen açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi'ndeki uzman sayısının yeterli olmadığını, dolaysısıyla vakalara yeterli zaman ayırılamadığı kaydedilerek, dairenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.Şiddetin önlenmesi için polis mensuplarına toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimler verilmesi, polis şiddet önleme merkezinin ve uzman kadrolarının artırılıp, tüm ilçelerde oluşturulması gerektiği kaydedildi.Taciz edilen kişi şikayetini yapsa bile davanın en az 1 yıl sonra görüşülmeye başladığı, bu sürede ise mağdurun başına pek çok şey gelebileceği belirtildi. Böyle bir sistemde kadın ve çocukların devlet tarafından korunamadığı, dolayısıyla taciz davalarının birinci öncelikli davalar haline getirilmesi gerektiği vurgulandı.Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları eğitimlerinin okul müfredatlarına girmesinin ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının beklendiği kaydedildi.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi yasasının 2014 yılında Meclisten geçtiği ancak kadroların henüz oluşturulmadığı, bunun yanında ev içi şiddetle ilgili yasal düzenlemenin hazır olduğunu ancak üzerinden 6 hükumet geçmesine rağmen henüz onaylanmadığına dikkat çekildi.Açıklamada, kadın ve çocuklara daha iyi bir koruma için ivedilikle belirtilen eksikliklerin giderilmesi gerektiği ifade edildi.