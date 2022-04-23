“Kabineyi Pazartesi sunabilirim”

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’na verdi. Sucuoğlu, muhtemelen Pazartesi günü, Bakanlar Kurulu listesini sunmaya yönelik prosedürü tamamlayacağını kaydetti





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verdi.

Sucuoğlu, kısa süre içerisinde, zaman kaybetmeden hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını kaydetti, muhtemelen Pazartesi günü, bayram öncesinde Bakanlar Kurulu listesini sunmaya yönelik prosedürü tamamlayacağını kaydetti.

Sucuoğlu, görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada koalisyon ortağı siyasi partilerle bu akşam görüşeceklerini dile getirdi.

Kamuoyundaki tepkilerin sorulması üzerine ise “Hükümetin bozulma sebebi belli. Kabinedeki değişiklik” diyen Sucuoğlu, yeni kabinenin arzu edilen şekilde devam edeceğini, ‘engelin ortadan kalkacağını’ söyledi.

Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesi yönünde bir talepleri olmadığını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Öyle bir talebimiz olmadı, asla” şeklinde konuştu.

UBP’nin komitelerdeki çoğunluğuna ve 3 ay önce yapılan seçimlerde 24 vekille açık ara önde çıkan parti olduğuna dikkat çeken Faiz Sucuoğlu, “Dolayısıyla daha mantıklı ve daha olası olarak sorulan soruya karşı verdiğimiz cevap buydu… Bize verileceğine Cumhurbaşkanı kendi karar verdir. Biz karar veremeyiz” şeklinde konuştu.

Bunun Cumhurbaşkanı’nın kendi değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Sucuoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ziyaretini izleme fırsatı bulduğunu anlattı.

Sucuoğlu, CTP’nin görüşünün “bize verilirse ve biz kuramazsak erken seçim gündeme gelsin” şeklinde olduğunu ifade ederek, bunun anayasal anlamda ve alışılagelmiş etik kurallar çerçevesinde doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

“UBP’ye vermeyeceksiniz, ana muhalefete vereceksiniz ve ana muhalefet partisi kurarsa kurar, kurmazsa da erken seçim tarihi ortaya çıkar” şeklindeki görüşün doğru olmadığını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, bunu Cumhurbaşkanı’nın kendi ekipleriyle değerlendireceğini söyledi.

Şart koşmanın özünün “Ben kabul etmem” demek olduğunu ifade eden Faiz Sucuoğlu, bu şartların yerine gelmesinin hem anayasal anlamda hem de genel etik kuralları içinde mümkün olmadığını belirtti.

“BÖYLE BİR DÜNYA YOK”

“Böyle bir dünya yok” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Demek ki bu şunu gösteriyor. Ana muhalefet partisi, partileri hükümet kurma düşüncesinde değiller. İlk intiba bu… Hükümeti kurma niyeti olan parti veya partiler ‘değerlendiririz’ der” şeklinde konuştu. Sucuoğlu, bunun aksinin, “Bana boşuna verme, ben öyle bir düşüncede değilim” demek olduğunu belirtti.





