Kabineye ilk kadın bakan

Resmiye Canaltay’ın Ulaştırma Bakanı olmasıyla birlikte kabineye bir kadın girmiş oldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine Resmiye Canaltay’ın getirilmesiyle Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin kabinesine bir kadın bakan girmiş oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Resmiye Canaltay, 1961’de Gazimağusa’da doğdu. İlkokulu Ankara’da okudu. Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra işletme alanında üniversite eğitim gördü. DAÜ iletişim Fakültesi’nde iletişim alanında master yaptı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı olan Canaltay, küçük yaşlardan itibaren UBP’nin içinde aktif bir şekilde bulundu. 4 dönem UBP Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 2 dönem ise Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Uzun yıllar iş kadını olarak turizm alanında faaliyet gösterdi. Bir dönem Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığı yaptı. Birçok ülkede turizm fuarları ve çeşitli seminerlere katıldı. Gazimağusa’nın bir marka kent olması için uğraş veren “Antik Mağusa Vakfı’nın” üyesi ve kurucu başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Gazimağusa Milletvekili olarak seçildi.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Resmiye Canlatay İngilizce biliyor.

