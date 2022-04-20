Kabine değişimine Tatar freni

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun'un Maliye Bakanlığı görevinden alınmasıyla ilgili yazıyı Cumhurbaşkanı Tatar’a iletti ancak Tatar, Atun’un görevden alınmasına şimdilik onay vermedi



Başbakan Faiz Sucuoğlu, kabinede değişiklik yapmak istedi. Sucuoğlu, Maliye Bakanı Atun’u görevinden almak atamak istedi ancak bu girişim, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takıldı.

Uzun süredir Başbakan Faiz Sucuoğlu ve kabinesinde yer alan Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki gerginlik Cumhuriyet Meclisi’ne taşınınca Sucuoğlu harekete geçti.

Sucuoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı’na giderek Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alma yazısını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a verdi.

Tatar’ın da Sucuoğlu’na “Bu durumu değerlendirmem gerekiyor” dediği ve Atun’un görevden alınmasını onaylamadığı öğrenildi.

Tatar'ın hükümet içindeki dengeleri değiştirecek bu değişikliğe sıcak bakmadığı

ifade ediliyor.

Tatar’ın, “uzlaşın” önerisi ile kararnameyi bekletmesi, hükümet içerisinde de gerilime neden oldu. Hükümet ortakları YDP ve DP genel başkanları da Sucuoğlu’nun “görevden alma” kararına destek verdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, vermiş olduğu kararın kendi yetkisi dahilinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna saygı duymasını istedi.

UBP içerisinde de hareketlenen kulisler, ciddi gerilimlere sebep oluyor. Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınması ile ilgili kararında ısrarlı olan Sucuoğlu, “Eğer bu kararına saygı duyulmazsa, başbakanlıktan istifa edeceğim” dedi.

Kabinede değişiklik olacağı ve Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınarak yerine Olgun Amcaoğlu'nun atanacağı iddialarıyla ilgili gözler Amcaoğlu’na çevrildi.

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu “Yazının (atama yazısının) Saray’a gittiğini biliyorum” dedi.

Siyasi arenada konuşulanlarla ilgili sadece ‘duyum aldığını’ söyleyen Olgun Amcaoğlu, kabine değişimiyle ilgili Başbakan'ın yazısının Cumhurbaşkanlığına gittiği bilgisini aldığını belirtti.

Açıklama yapmaktan kaçınan Amcaoğlu, “Benimle bu şekilde bir diyalog yaşanmadı” şeklinde konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki gerilim bir süredir gündemdeydi.

Toplumda büyük tepkilere neden olan elektrik zammı ve alkollü içki fiyatlarının zamlanmasına neden olan fon artışları konusunda Başbakan Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Atun’un birbirine zıt açıklamaları geçtiğimiz haftanın gündemine oturtmuştu. Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından elektrik zamlarında indirime gidileceğini, alkollü içki fonlarının ise düşürüleceğini açıklamıştı. Başbakan’ın açıklamalarının ertesi gününde ise Maliye Bakanı Sunat Atun açıklama yaparak elektrik tarifelerinde indirim konusunda topluma karşı dürüst olunması gerektiğini söyleyerek, Başbakan’ı adeta yalancılıkla itham etmişti.

ANKARA ZİYARETİ GÖREVDEN ALMAYI ERTELEDİ…

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ısrarlı talimatlarına rağmen elektrik tarifelerinde indirimi onaylamayan Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara ziyareti öncesinde görevden alınacağı gündeme gelmişti fakat protokol görüşmesi için Ankara’dan gelen davet bu kararın ertelenmesine neden oldu. Ankara ziyareti esnasında da dikkatlerden kaçmayan gerginlik, heyetin ülkeye dönüşünde hat safhaya çıktı. Başbakan Sucuoğlu’nun ayağının tozuyla, KIB-TEK’ten sorumlu Maliye Bakanı Sunat Atun’u devre dışı bırakarak El-Sen ile mutabakat imzalaması önceki gün Cumhuriyet Meclisi’nde ciddi tartışmalara neden oldu.

BAŞBAKAN’I MECLİS KÜRSÜSÜNDEN YALANLADI…

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakanın El-Sen ile imzaladığı anlaşma metni konusunda da ters düştü. Önceki gün Meclis’te muhalefetin sorularını yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşılamadığı için El-Sen ile anlaşmaya imza attığını söyledi. Başbakan’ın ardından kürsüye çıkan Sunat Atun ise “Başbakan, ‘Maliye Bakanına ulaşılmadı’ dedi ancak bana ulaşıldı” dedi. Başbakana eksik veya yanlış bilgi verildiğini düşündüğünü ifade eden Atun, kendisine ulaşıldığını ama böyle bir anlaşmaya imza atmayı uygun bulmadığını kaydetti. Sucuoğlu’nun “Maliye Bakanı’na ulaşamadılar, anlaşmayı ben imzaladım” sözlerini yalanlayan Atun’un ikinci bir açıklama yaparak, “Doğrudan ve doğruluktan asla sapmadım, sapmayacağım” iddiasıyla tartışmayı sürdürmesi, bardağı taşıran son damla oldu.

