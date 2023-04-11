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İzcan: “Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense bile enterkonnekte sisteme geçilemez"

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense dahi enterkonnekte sisteme geçilemeyeceğini savundu.

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İzcan: “Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense bile enterkonnekte sisteme geçilemez"
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense dahi enterkonnekte sisteme geçilemeyeceğini savundu.
 
İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in “ Türkiye’den kablo ile elektrik getirip enterkonnekte sisteme geçmek istiyoruz “ söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek; “ Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşeseniz bile, enterkonnekte sisteme geçemeyeceğinizi, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayını gerektirdiğini siz de biliyorsunuz “ ifadelerini kullandı.
 
İzcan, “Kıb-Tek’in üstüne oynanan oyunlarda yolun sonuna gelindiğini” belirterek, “Her şeyin Ankara’daki AKP iktidarının talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini unutmadan, mücadelenin doğru adrese yönelik yükseltilmesi gerektiğini” kaydetti.
 
“Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve egemenliğini garanti altına alacak Birleşik Federal Kıbrıs, gerçek kurtuluştur “ diyen İzzet İzcan,  BKP’nin ülkenin özgürlüğü için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti
 
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