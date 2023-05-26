İthal öğretmen krizi

TC Eğitim Bakanlığı, KKTC’de görevlendirilmek üzere toplamda 116 öğretmen için atama münhali yayımladı

Eğitimde sorunlar içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Millî Eğitim Bakanlığına seslerini duyurmak için eylem yapan öğretmenlere şimdi de ‘ithal öğretmen” şoku yaşatıldı.

Öğretmen olabilecek potansiyeli olan, yeterli donanıma sahip gençler dururken Türkiye’den KKTC’de görevlendirilmek üzere sınava 232 öğretmen çağrıldığı ve bunların içinden 116 kişinin KKTC’de görevlendirileceği öğrenildi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC’de görevlendirilmek üzere toplamda 116 öğretmen için atama münhali yayımladı.

Münhale göre, 60 özel eğitim, 5 imam hatip, 15 rehberlik ve 15 teknoloji – tasarım dersi gibi farklı alanlardan toplamda 116 öğretmeni Kıbrıs’ın kuzeyine atanması planlanıyor.

Duruma tepki gösteren KTÖS Genel Sekreteri Maviş “Kıbrıs’ın kuzeyinde yetişmiş, potansiyele sahip ancak işsiz durumda olan yüzlerce mezun öğretmen adayı varken Türkiye’den öğretmen getirilmesinin hangi amaca hizmet ettiğini sordu.

Maviş, “Bu ülkenin yetişmiş insan gücü, bilgi, beceri ve potansiyeli var! Bu alanlarda sayısız işsiz mezunumuz varken, Türkiye’den öğretmen getirme amacınız nedir?” ifadelerini kullandı.

