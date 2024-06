İthal et satışına yoğun ilgi

Hollanda’dan 21 ton olarak ülkeye getirilen ithal etin kasaplarda ve marketlerdeki kasap reyonlarında tükenmek üzere. Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, kasapların birçoğunda ürünün tükendiğini açıkladı

Hollanda’dan 6 Haziran 2024 tarihinde, dar gelirli vatandaşların et ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkeye getirilen 21 ton ithal et, yoğun talep karşısında kısa sürede tükendi. Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından piyasaya sürülen ithal et, kasaplar ve marketlerde büyük ilgi gördü.

“TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU’NDA ETLER TÜKENDİ”

Etlerin kasaplara ve marketlerdeki kasap reyonlarına dağıtıldığını söyleyen Raşit Şenkaya, ürünlerin birçok kasapta tükenmek üzere olduğunu belirtti. 100-200 kilo alan kasapların dahi iki gün içinde tüm stoklarını tükettiğini belirten Şenkaya, Toprak Ürünleri Kurumu ile minimum 23-30 kasap dükkanında ürünlerin bittiğini belirtti.

“YERLİ ETİ TERCİH EDEN MÜŞTERİLER, İTHALİ TERCİH ETMEDİ”

Raşit Şenkaya, ithal ete Kuzey’de kalıp Güney’e geçemeyen ve Güney’e giden ancak et alamayan insanların yoğun ilgili gösterdiğini ifade etti. “Şu an elimizde kalan mevcut müşterimiz yerli eti tercih ettiği için Güney’e gitmiyordu, onlar bu ete yine rağbet göstermedi, tercihlerini yine yerli etten yaptılar” açıklamasında bulundu.

“İTHAL ET SATIŞLARI ÇOK GÜZEL OLDU”

Narh konulmasının amaçlarını anımsatan Şenkaya, “Ete ulaşamayan insanların, ete ulaşması ve Güney’e giden insanların geri gelmesiydi amacımız ve bunu narh ile başaramamıştık” dedi. İthal et fiyatının 375 Türk Lirası’na raflarda yer almasıyla birlikte insanların ete rağbet gösterdiğini kaydeden Şenkaya, “Çok güzel satış oldu. Kasap reyonu olan marketlerde ve kasaplarda satışları yapıldı” diye konuştu.

Etlerin 46 farklı noktada satışlarının gerçekleştirildiğini vurgulayan Şenkaya, kasapların ve marketlerin listesinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, çok sayıda müşterinin telefonla arayarak, ürünlerin kalıp kalmadığına dair sorular yönelttiğini kaydetti.