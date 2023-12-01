İthal elmada limit üstü, yerli salatalık ve pazıda tavsiye dışı ilaç kalıntısı bulundu

Gıda analizleri sonucunda ithal elmada limit üstü, yerli üretim salatalık ve pazıda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

Tarım Dairesi, 24-30 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerde 42 numunede 40 numune temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Engin Değirmenci’ye ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Svs Tic. Ltd. ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 18 numunede 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı. Alsancak köyü sakini Caner Safel’e ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. Çamlıbel köyü sakini Nihat Aydın’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün imha edildi.

