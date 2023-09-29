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İthal elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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İthal elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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Tarım Dairesi, Onbaşı İşletmesi tarafından ithal edilen elmada limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi.
Tarım Dairesi'nden verilen bilgiye göre, 15-28 Eylül döneminde ithal ve yerli üretim gıdalardan alınan numuneler üzerinde Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizlerde, 58 ithal ürün numunesinden birinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden alınan 10 numunenin de temiz çıktığı kaydedildi.
 
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