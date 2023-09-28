banner913
banner932
İtfaiye personelinden kan bağışı…
İtfaiye personelinden kan bağışı…
5 0
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
15 0
 
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
63 0
''Sokağa çıkmaya hazırız''
''Sokağa çıkmaya hazırız''
27 0
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
13 0
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
43 0
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
25 0
banner964

İtfaiye personelinden kan bağışı…

banner476

banner974
İtfaiye personelinden kan bağışı…
banner971
İtfaiye personeli, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, artan kan ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla kan bağışında bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliğinde bugün gerçekleştirilen kan bağışına itfaiye birimlerinde çalışan personel, gönüllülük esasına göre kan vererek sosyal sorumluluklarını yerine getirmenin gururunu yaşadı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.