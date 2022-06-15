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“İşverenler asgari ücreti artırmaya hazır değil”

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İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Songur, “Devlet destekleri olmadığı ve kaos devam ettiği sürece iş insanı asgari ücreti artırmaya hazır değil” dedi

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“İşverenler asgari ücreti artırmaya hazır değil”

Vatandaşın alım gücünün neredeyse kalmadığı bugünlerde, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğiyle ilgili açıklamalar yapılmaya başlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücretle ilgili yaptığı açıklama sonrası, İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Songur, Kıbrıs Postası TV’ye “Devlet destekleri olmadığı ve kaos devam ettiği sürece iş insanı asgari ücreti artırmaya hazır değil.” diye konuştu
Sungur, devletin denetim yapmaması nedeniyle ortaya çıkan bir hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Elektriğe ve akaryakıta gelen zamlara işaret eden Sungur, bu kadar zammın devletin yeterli denetimi yapmamasından kaynaklandığını kaydetti.
Devlet destekleri olmadığı ve kaos devam ettiği sürece iş insanlarının asgari ücreti artırmaya hazır olmadığının dile getiren Sungur, “Eğer asgari ücret artarsa ya yarı zamanlı çalışanlar ya da işten durdurmaları artıracak.” dedi.
Hayatın rahatlatılması ve  bankalarla ilgili tedbir alınması gerektiğini ifade eden Sungur, “Devlet önce ödevini yapsın. İş insanı desteklenmeden asgari ücret artarsa uzun vadede sistemi çöker.” açıklamasını yaptı.  

 
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