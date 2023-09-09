İsmet Kotak anılıyor

Eski bakanlardan, gazeteci-yazar İsmet Kotak, ölümünün 12’nci yıl dönümünde pazartesi mezarı başında anılacak.
Ailesinin açıklamasına göre anma töreni 09.30’da yapılacak.
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde TMT saflarında da yer alan Kotak, 11 Eylül 2011’de hayatını kaybetmişti.
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