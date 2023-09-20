İslam ülkelerinden daha fazla öğrenci talebi

Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya geldi. Tatar, KKTC’deki üniversitelerde İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden daha fazla öğrenci görmek istediğini belirtti ve Taha’yı KKTC’ye davet etti

Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak amacıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal ismi ile gözlemci üye olarak kabul edildiğini ancak İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Annan Planı’nda geçtiği şekliyle “Kıbrıs Türk Devleti” adı altında temsil edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle Genel Sekreter Taha’ya, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla yer almak istediklerini söyledi.

Kıbrıs sorununda gelinen son durum ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yaklaşık 5 asırdır Kıbrıs’ta yaşamlarını sürdüren Kıbrıs Türklerinin kendi kendini yönetme hakkı olduğunu ve İslam Dünyası’nın somut desteğini beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede ayrıca, kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif alanlarda İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri ile karşılıklı fayda sağlayıcı projelerin hayata geçirebileceğini belirtti.

2022 yılında Konya’da düzenlenen İslam Oyunları’na katılamamaktan dolayı duyulan üzüntünün dile getirildiği görüşmede, İslam Oyunları’na Kıbrıs Türk sporcularının da katılmasının arzu edildiği Genel Sekreter Taha’ya ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa’da artmaya başlayan İslamofobi’den endişe duyduğunu belirterek, Danimarka ve İsveç başta olmak üzere kutsal kitap Kuran-ı Kerim’in yakılmasını da en sert şekilde kınadığını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dünya çapında eğitim veren birçok yüksek öğrenim kurumu bulunduğu ve bu kurumlarda İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden daha fazla öğrenci görmek istediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca üye ülkelerden gelecek turistleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını Genel Sekreter Taha’ya iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adası’nın İslam dini açısından taşıdığı öneme işaret ederek, İslam eserlerini yerinde incelemek ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kıbrıs Türk halkına verdiği desteği göstermek üzere Genel Sekreter Taha’yı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet etti.

