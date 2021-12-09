İskele’yi fırtına vurdu

Ülkede etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, İskele bölgesinde hasara neden oldu. Kaleburnu’nda fırtınanın hızı 114 kilometreye kadar çıkarken, ağaçlar yollara devrildi, bazı evlerin çatıları hasar gördü

Ülkede elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar ve olumsuzluklar yaşandı. Ağaçlar yollara devrildi, kavşaklar sular altında kaldı, bazı evlerin çatıları hasar gördü.Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Önceki akşamdan bu yana belediye ve itfaiye ekipleri olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdü.Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’ın verdiği bilgiye göre önceki akşam Kaleburnun’da fırtınanın hızı 114 kilometreye kadar çıktı.Akdoğan, Alsancak, Boğaz, Çayönü, Dipkarpaz, Esentepe, Geçitkale, Gemikonağı, Koruçam, Gazimağusa, Salamis ve Taşpınar’da da kuvvetli fırtına vardı.Ülkede etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına İskele bölgesinde maddi hasara neden oldu.İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’nun yaptığı açıklamaya göre, fırtına nedeniyle İskele merkezde maddi hasar meydana geldi. Karpaz bölgesinde bildirilen herhangi bir zarar olmadığını ifade eden Toroslu, Royal Sun sitesinde bir evin sonradan eklenen çatısının devrilerek iki araca zarar verdiğini, bazı reklam panolarının ise fırtına nedeni ile zarar gördüğünü kaydetti.Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle gece elektrik trafosunun patladığını ve uzun süre bölgenin elektriksiz kaldığını belirtti.Zurnacılar, ilk tespitlere göre bazı ağaçların yollara devrildiğini ve Kültür Evi’nin çatısının hasar gördüğünü de kaydetti.Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’in yaptığı açıklamaya göre Gaziveren köyünde elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu Güneşköy, Aydınköy ve Gaziveren’in büyük bölümü elektriksiz kaldı.