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İskele’de otel tartışması

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İskele’de Long Beach bölgesinde 17 dönümlük alana yapılmak istenen 7 katlı otel projesine bölge halkı tepki gösterdi

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İskele’de otel tartışması

İskele’de Long Beach bölgesinde 17 dönümlük alana yapılmak istenen 7 katlı otel projesine Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu gibi bölge halkı da tepkili.
Halkın ihtiyaç duyduğu yeşil alan yerine sahil şeridine yapılması planlanan otel projesine karşın İskele Belediyesi sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattı.
“Otel değil, ortak alan istiyoruz” sloganı ile yürütülen kampanyaya yoğun destek geldi.
Konu ile ilgili konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu belediye olarak hassasiyetlerinin ortada olduğunu ifade ederken yatırım yapmak için araziyi satın olan otel projesi yatırımcılarının amaçlarının halkı rahatsız etmek olmadığının ve yatırım için uygun bir arazi gösterilmesi halinde otel projesini söz konusu araziye yapmakta ısrarlı olmadıklarının sevindirici olduğunu dile getirdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, söz konusu arazinin İskele Belediyesi’ne ait Makenzi bölgesinin ilerisindeki Long Beach bölgesinde 17 dönümlük bir yer olduğunu ifade etti. Yine söz konusu arazinin koçanlı bir yer olduğunu ve devlet tarafından birilerine verilmediğini, proje sahiplerinin yatırım amacı ile satın aldığı bir arazi olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, belediye olarak projeye karşı hassasiyetlerinin ortada olduğunu kaydetti.
Yapılan görüşmede sevindirici olan hususun yatırımcıların bölge halkını rahatsız etmek amacında olmadığının görüldüğünü söyleyen Sadıkoğlu, yine otel projesi için söz konusu arazinin kullanılmasında ısrarcı olmadıklarını, proje için benzer bir arazi gösterimi halinde yatırımcıların uzlaşıya açık olduğunu dile getirdi. Sadıkoğlu, Hükümetin güvenoyu aldıktan sonra ilgili bakanlarla görüşülüp uzlaşının sağlanacağını düşündüğünü kaydetti.
 
 

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Etiketler; #iskele
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