banner913
banner932
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
9 0
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
25 0
 
Yine dağ yolu, yine kaza
Yine dağ yolu, yine kaza
41 0
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
23 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
15 0
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
132 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
112 0
banner964

İskele ilçesinde harnup hasadı 14 Ağustos olarak değişti

banner476

İskele İlçesi hudutlarında harnup hasadına başlama tarihi 14 Ağustos olarak değiştirildi.

banner825
İskele ilçesinde harnup hasadı 14 Ağustos olarak değişti
banner971
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yazılı açıklamasında, Tarım Dairesi'yle istişareyle harnup hasadı tarihini değiştirerek 14 Ağustos'a aldıklarını, bu tarih öncesi hasat yapan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.
İskele'de harnup hasadına başlama tarihi daha önce 19 Ağustos olarak açıklanmıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.