İskele ilçesinde harnup hasadı 14 Ağustos olarak değişti

İskele İlçesi hudutlarında harnup hasadına başlama tarihi 14 Ağustos olarak değiştirildi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yazılı açıklamasında, Tarım Dairesi'yle istişareyle harnup hasadı tarihini değiştirerek 14 Ağustos'a aldıklarını, bu tarih öncesi hasat yapan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

İskele'de harnup hasadına başlama tarihi daha önce 19 Ağustos olarak açıklanmıştı.

