banner913
banner885
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
6 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
21 0
 
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
18 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
97 0
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
35 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
29 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
28 0
banner915

İskele - Gazimağusa anayolunda yol çalışması

banner476

İskele - Gazimağusa anayolunda alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle trafiğin alternatif yollardan sağlandığı duyuruldu

banner825
İskele - Gazimağusa anayolunda yol çalışması
İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, İskele Granel Çemberi ile Long Beach çemberi (Pera Restoran yanı) arasında yapılacak alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle trafiğin kontrollü olarak alternatif güzergahlardan sağlandığı duyuruldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, çalışmalar sürerken kullanılacak güzergahlarla ilgili bilgi verildi.
Bu çerçevede İskele istikametinden Gazimağusa yönüne giden sürücüler Pera Restoran yakınındaki lunapark alanı içerisinden, Gazimağusa istikametinden İskele yönüne giden sürücüler ise Long Beach Çemberinden sola Noyanlar Sitesi içerisine yönlendiriliyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.