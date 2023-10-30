İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nden ‘Cumhuriyet’ vurgusu

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında Cumhuriyet vurgusu yapan İEZB, “Sen rahat uyu Atam, Kurduğun ve bize emanet ettiğin Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşatmak için ‘SÖZ’ verdik. Yakın geleceğe mesajımız ‘Cumhuriyet İlelebet Yaşayacak’ dedi.

1 asırdır bağımsız ve hür, ay yıldızlı bayrağı göklerde gururla dalgalanan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı KKTC’de de coşkuyla kutlanılıyor. İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Birlik mesajında hem Cumhuriyet vurgusu yaptı hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e seslendi.

100 yıl önce bizlere bıraktığın emanetlere dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz diyen İEZB, “Sen rahat uyu atam, ‘CUMHURİYETİN’, ‘İLKE VE İNKİLAPLARIN’ ‘GENÇLİĞİN’ bize emanet ifadelerine yer verdi. İEZB Mesajının devamında ise şunlara yer verdi: “Sen rahat uyu atam, ‘İSTİKBAL GÖKLERDE’, ‘İSTİKBAL TEKNOLOJİDE’, ‘DÜNYADA SULH, CİHANDA SULH’, ‘KÖYLÜ HALKIN EFENDİSİ’. Sen rahat uyu Atam gösterdiğin tüm bu yollarda ilerlemeye, her ne koşulda olursa olsun bıraktığın tüm emanetlere sahip çıkıp korumaya, üretmeye, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Yakın Geleceğe Mesajımız “Cumhuriyet İlelebet Yaşayacak”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyıla da emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken İEZB, gençlerin ülkelerine daha bağlı, daha umutlu, daha çalışkan, daha üretken ve en önemlisi ülkenin refahı için çok çalışmaya ve izinde yürümeye devam edeceklerine dikkat çekti. İEZB Mesajının sonunda ise Cumhuriyet’i yaşatmak için söz verdi: “Sen rahat uyu Atam, kurduğun ve bize emanet ettiğin Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşatmak için ‘SÖZ’ verdik. Yakın Geleceğe Mesajımız “Cumhuriyet İlelebet Yaşayacak” ifadelerine yer verdi.