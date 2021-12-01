banner583
banner753
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
59 0
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
87 0
 
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
28 0
Ballond'Or ödülü Messi'nin
Ballond'Or ödülü Messi'nin
17 0
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
25 0
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
52 0
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
17 0
banner661
banner726

İskele'deki Onur Camping bölgesindeki karavanlar tahliye ediliyor

banner476

İskele Belediyesi’ne bağlı Onur Camping olarak bilinen bölgedeki karavanlar, İstinaf Mahkemesi’nin karavan alanı olmayan bölgeden karavanların tahliye edilmesi yönünde kararıyla kaldırılmaya başlandı

banner714
İskele'deki Onur Camping bölgesindeki karavanlar tahliye ediliyor
banner721

İskele Belediyesi’ne bağlı Onur Camping olarak bilinen bölgedeki karavanların tahliyesiyle ilgili davanın sonuçlandığı; İstinaf Mahkemesi’nin karavan alanı olmayan bölgeden karavanların tahliye edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Belediyenin haklı bulunduğu istinaf davası sonucu uyarınca karavanların tahliyesine Perşembe günü başlandı.

Tahliye sonrasında bölgede belediye tarafından halkın kullanımına yönelik bir proje hayata geçirilecek.

“KARAVAN YASASI GEÇMELİ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili açıklamasında, karavan sorununun yalnızca İskele’de değil adanın birçok bölgesinde olduğunu söyledi ve özellikle sahil kesiminde sorunun kronikleştiğini belirtti. Sadıkoğlu, Karavan Yasası’nın bir an önce geçmesi gerektiğini vurguladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tahliye işlemine İskele Belediyesi personelinin yanı sıra İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli icra memurları, Mukayyit ve İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarının da katıldığını kaydetti ve tahliyenin karavanlara da uygulandığını belirtti.

Sadıkoğlu, tahliye sonrasında inşa edilecek İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Alanı Projesi için ihale sürecinin başladığını kaydetti ve projenin yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacağını ifade etti.

Yaklaşık 9 bin 700 metrekarelik alanda hayat bulacak projede 5 bin metrekarelik 200 araç kapasiteli otopark, 1800 metrekarelik engelsiz yürüyüş ve gezi yolu, 2300 metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, yaklaşık 150 metrekarelik açık ve kapalı kafe ve restoranlar, özel olarak tasarlanan oturma yerleri, çocukların kaliteli vakit geçirmeleri için mini amfi, modern ve ışıklı su oyun alanları ile stantlar yer alacak.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.