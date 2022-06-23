İskele Belediyesi'nden acil durum çağrısı

Ülkenin üzüntü ve endişeyle takip ettiği yangında 48 saat geride kaldı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Mersinlik ve Tatlısu bölgelerindeki yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Öte yandan İskele Belediyesi sosyal medya hesabından yine acil durum çağrısı yaptı. Çağrı şöyle:ACİL DURUM ÇAĞRISI!Devam etmekte olan yangına havadan müdahale sona ereceği için acil su tankerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Su tankeri olan vatandaşlarımızın belirtilen konuma gitmeleri önemle rica olunur. Personelimiz Ali Tansu'nun bölgedeki mesaisi devam etmekte olup kendisine 0548 810 11 31 numaralı telefondan ulaşım sağlanabilmektedir!Yer: Ardahan-Kantara Yolu Bağlantı noktasından Mersinlik Köyü iniş yolunun 1. km'si.