Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış

Ülkemizin başarılı iş kadınlarından Işın Ramadan Cemil, annesi Havva Ramadan Cemil’in 100’üncü doğum günü dolayısıyla Demokrasi Ortaokulu’na bando ekipman takımı bağışında bulundu

İş insanı Işın Ramadan Cemil, Kıbrıs Türk toplumuna önemli katkıları bulunan annesi Havva Ramadan Cemil’in 100’üncü doğum günü dolayısıyla Ramadan Cemil İşletmeleri ailesi adına Demokrasi Ortaokulu’na bando ekipman takımı bağışladı.UIW 222. Bölge Alasia Girne Inner Wheel Kulübü kurucu üyelerinden olan Havva Ramadan Cemil için yapılan bağış Inner Wheel üzerinden gerçekleşti.Bağış töreninde, Havva Ramadan Cemil’in doğum gününün yanında, aynı zamana denk gelen Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Uluslararası Inner Wheel’in de yüzüncü yıl dönümleri kutlandı.Törende ilk sözü alan Demokrasi Ortaokulu Müdürü Emine Garanti, Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutlarken, Havva Ramadan Cemil adına okula bando-boru-trampet takımı hediye eden Ramadan Cemil ailesine okulun bir hayalinin gerçekleşmesini sağladıkları için teşekkürlerini iletti.Garanti, aralarında bulunan Uluslararası Inner Wheel Yönetim Kurulu Üyesi İclal Aydın’a ve emeklerinden dolayı okul müdür muavini, öğretmenleri ile personeline teşekkür ederek, öğrencilere seslendi ve “Her şey, tüm çalışmalarımız sizin için. Sanatta, sporda, akademik alanda sizleri daha ileriye taşımak bizim asli görevimiz” dedi.Işın Ramadan Cemil de, bugünün Cumhuriyet’in, Uluslararası Inner Wheel’in ve annesi Havva Ramadan Cemil’in günü olduğunu vurgulayarak, “Dile kolay..100 yıldır hepsi de dimdik ayakta. Hepsi de bize gurur veriyor” dedi.Cemil, Cumhuriyet çocuklarının büyüttüğü çocuklar olarak Ata’ya saygı ve minneti her zaman arz ettiklerini ancak özellikle Uluslararası Inner Wheel’in bağımsız bir bölgesi olarak dış dünyayla temas ederken hür, başı dik, Atatürk ilkelerine bağlı Kıbrıslı Türk kadınları olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını kaydetti.Anneleri Havva Ramadan Cemil’in de her zaman örnek bir Türk kadını portresi sergilediğini ve başını dik tuttuğunu anlatan Işın Ramadan Cemil, Havva Ramadan Cemil’in sadece kendilerinin değil, tüm Piskobu’nun, Leymosun’un ve Kıbrıs’ın annesi olduğunu belirtti, her zaman çocukların gülmesi için uğraştığına değindi.Işın Ramadan Cemil, “Bütün anneler güzeldir. Bizim annemiz de güzeldir” diyerek sözlerini sonlardı.Uluslararası Inner Wheel Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan ve davetli olarak ülkeye gelen İclal Kardıçalı ise, Havva Ramadan Cemil’in çok önemli işlere liderlik eden bir kadın olduğunu söyleyerek, Inner Wheel’in de dünyanın en büyük kadın kuruluşu olduğunu ve kendilerini “sevgi çemberi” diye adlandırdıklarını ifade etti; yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Müziğin önemi hakkında konuşan ve bu anlamda bando projesinin “harika” bir proje olduğunu söyleyen Kardıçalı, bir sonraki ülkeye gelişinde bandoyu da dinleme temennisinde bulundu.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ülkede 300-400 yıl önce bir grup kadının bir araya gelip vakıf kurduğunu ve çocukların eğitimine harcanmak üzere mal varlıklarını vakfettiklerini söyleyerek, İskele’de açılan Türk Maarif Koleji’nin de bunlardan biri, toprakları vatan yapabilmek ve gelecek nesillerin devamını sağlayabilmek için yapılan fedakarlıkların bir örneği olduğunu kaydetti.Havva Ramadan Cemil’in de bu doğrultuda çeşitli fedakarlıklarda bulunduğunu ve her zaman ana vatandan kopmayan bir vizyon sergilediğini belirten Çavuşoğlu, liderliğini yaptığı Atatürkçülük ve laik düşüncenin Kıbrıs Türk halkının genlerine işlediğini, hiçbir bakış açısının halkın laik yaşam biçimini değiştirmeyeceğini, değiştirmeye tenezzül bile edemeyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar ise, “Bir insanın yüz yaşında bir büyüğüne verebileceği en güzel hediyenin bir örneğini yaşıyoruz” dedi.Konuşmaların ardından, okul koro ve bando ekibi çeşitli şarkılar seslendirdi, performanslar sergiledi. Okul Müdürü Garanti, katkıda bulunanlara çiçek takdiminde bulunmasıyla tören sona erdi.