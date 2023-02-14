“İsimlerini yaşatalım”

İsias Otel'de hayatını kaybeden çocuklarımızdan biri olan Kağan Selim İş'in annesi Serap Korkmaz İş, GTMK’da kapalı bir spor salonu yapılmasını ve çocuklarımızın adının verilmesini istedi

Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybeden çocuklarımızdan biri olan Kağan Selim İş'in annesi Serap Korkmaz İş, Mağusa Türk Maarif Koleji’ne ‘Melekler Takımı’ adına kapılı spor salon yapılmasını istedi.

Anne Serap Korkmaz İş’in paylaşımı şöyle:

“Oğlum ve tüm arkadaşlarının adını yaşatmak ömrüm boyunca boynumun borcu... Ve bu süreçte bir isteğiniz var mı diye soran herkesten GTMK’da kapalı bir spor salonu yapılmasını ve çocuklarımızın adının verilmesini rica ettim... Bütün aileler çocuklarımızı başka okullara antrenmanlara taşırdık ve oğlum hep okulumuzun da bir salonu olsa anne derdi...Bundan sonraki çocuklarımız antrenmanlarını rahat rahat yapsınlar ve bu zorluğu yaşamasınlar tek dileğim... Acımızı paylaşan herkesten kendi payımıza asla bir şey istemiyoruz sadece bu desteği sağlamalar beni kendi adıma çok onurlandırır...”

