İsias Otel enkazından bir kişi canlı çıkarıldı

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında bir kişi canlı olarak enkazdan kurtarıldı.Çıkarılan kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin ülkemizden giden kafileden olabileceği bildirildi.

ÇIKARILAN NAAŞLARDAN BİRİ KAFİLEDEN DEĞİL

Öte yandan Başbakanlık, Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda bulunan bir naaşta yapılan detaylı kimlik belirleme neticesinde, KKTC kafilesinden olmadığının anlaşıldığı açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kalan bir kayıpla ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

