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İsias Otel enkazında cansız bedenlerine ulaşılan vatandaş sayımız 21 oldu

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İsias Otel enkazında cansız bedenlerine ulaşılan vatandaş sayımız 21 oldu
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adıyaman İsias Otel’de bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncu, öğretmen ve velilerine ulaşılmaya devam ediliyor. Yapılan çalışmalarda 21 vatandaşımıza ulaşıldı.
Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımından hayatını kaybederek cansız bedenlerine ulaşılan 21 isim şöyle:
Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Osman Çetintaş, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar, Alp Akın, Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Mert Niyazi Topukçuoğlu, Hasan Bilgen, Kağan Selim İş, Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu,Atakan Celal Konuklu, Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Mehmet Arif Altak ve Aykan Ekiz.
 
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