İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı

KKTC Barolar Birliği, 3 kişinin tutuklandığı İsias Otel davasının, Adıyaman’da tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya taziye ziyaretlerinde bulundu.

Tatar, “Enkaz altında kalan yavrularımızın hakkını aramak, davayı takip etmek, adaletin yerine getirilmesi için elden ne gelirse yapacağız” dedi.

İsias Otel soruşturmasında otel sahipleri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

Otel yönetiminden bağlantılı 2 kişi de aranıyor.